معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: دهه فجر نماد پیروزی ملت ایران و فرصتی برای بازخوانی اهداف انقلاب، افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با جنگ نرم دشمن است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی،امنیتی استانداری ایلام، در نشست هماهنگی بزرگداشت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاورد‌های نظام، تقویت وحدت ملی و مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای دشمن است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم باشکوه، زمینه‌ای برای ارزیابی عملکرد مسئولان و نمایش ظرفیت‌های کشور فراهم می‌کند و افزود: مقاومت و ایستادگی در حفظ استقلال و پیشرفت کشور ضروری است.

صالحیان همچنین با اشاره به ناآرامی‌های اخیر مطرح کرد: اعتراض‌های قانونی پذیرفته می‌شود، اما اغتشاش و ناامنی قابل قبول نیست و با آن برخورد خواهد شد.

معاون استاندار ایلام درباره تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: مقابله ایران با رژیم صهیونیستی بر اساس منافع ملی و تجربه‌های تاریخی منطقی است و قدرت منطقه‌ای ایران مرهون ایستادگی و مجاهدت شهید سلیمانی است.

وی همچنین بر هوشیاری مردم و جوانان در برابر شایعات و نفوذ دشمن تاکید کرد.