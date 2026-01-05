دهه فجر فرصتی برای وحدت ملی و مقابله با جنگ نرم دشمن
معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: دهه فجر نماد پیروزی ملت ایران و فرصتی برای بازخوانی اهداف انقلاب، افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با جنگ نرم دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی،امنیتی استانداری ایلام، در نشست هماهنگی بزرگداشت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام، تقویت وحدت ملی و مقابله با جنگ نرم رسانهای دشمن است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم باشکوه، زمینهای برای ارزیابی عملکرد مسئولان و نمایش ظرفیتهای کشور فراهم میکند و افزود: مقاومت و ایستادگی در حفظ استقلال و پیشرفت کشور ضروری است.
صالحیان همچنین با اشاره به ناآرامیهای اخیر مطرح کرد: اعتراضهای قانونی پذیرفته میشود، اما اغتشاش و ناامنی قابل قبول نیست و با آن برخورد خواهد شد.
معاون استاندار ایلام درباره تحولات منطقهای تصریح کرد: مقابله ایران با رژیم صهیونیستی بر اساس منافع ملی و تجربههای تاریخی منطقی است و قدرت منطقهای ایران مرهون ایستادگی و مجاهدت شهید سلیمانی است.
وی همچنین بر هوشیاری مردم و جوانان در برابر شایعات و نفوذ دشمن تاکید کرد.