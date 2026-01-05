معاون استاندار خراسان رضوی:
شرایط عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمتها در بازار میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: شرایط عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمتها در بازار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رضا جمشیدی عصر امروز در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی با اشاره سیاستهای اخیر دولت گفت: در برخی کالاها که قیمتگذاری دولتی برای آنها منتفی است، نرخها بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد.
وی افزود: جلسه تنظیم بازار امروز با محور بررسی آثار تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی و جایگزینی ارز توافقی بهجای ارز ترجیحی برپا شد موضوعی که میتواند بر قیمت برخی کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد.
جمشیدی گفت: بر اساس مصوبهای که توسط هیئت دولت ابلاغ شده، مقرر است در خصوص تعیین قیمت برخی کالاهایی که مشمول تنظیم بازار هستند، رصد و مراقبت لازم انجام شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین تأمین کالاهای اساسی برای مردم بهگونهای مدیریت میشود که موجب ایجاد نگرانی نشود، زیرا کالا به میزان کافی وجود دارد، اما تغییرات قیمتی ممکن است بهطور مقطعی باعث کاهش عرضه برخی کالاها در بازار شود.
جمشیدی ادامه داد: مقرر شد این نگرانی برطرف شود تا هم عرضه مناسب کالاها در بازار انجام شده و هم در مورد کالاهایی که دارای قیمت مصوب هستند، نرخهای تعیینشده رعایت شود.