به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سید احسان عسکری در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اقدامات مؤثر پیش از سفر ریاست‌جمهوری به استان، افزود: در سفر رئیس‌ جمهور به‌ صورت ویژه و مستقیم با تمامی بانک‌های عامل، جلسه گذاشتیم و درخواست‌های کتبی ارائه دادیم و دستور تخصیص تسهیلات دریافت کردیم.

عسکری با بیان اینکه ۱۴ همت تسهیلات برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در نظر گرفته شد، گفت: هر سال مبلغ ۷ همت به طرح های مصوب حوزه اقتصادی اختصاص داده می‌شود که لیست طرح های مصوب نیز به تمام بانک‌های عامل ارسال شد.

معاون اقتصادی استانداری افزود: بانک‌های ملی، صنعت و معدن، رفاه کارگران، صادرات، ملت، کشاورزی، تجارت، گردشگری، سپه، پست‌بانک، صندوق کارآفرینی امید، توسعه تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان بانک‌های عامل سفر انتخاب شدند.

معاون اقتصادی استانداری خطاب به مدیران بانک‌ها اظهار داشت: حدود دو ماه و نیم تا پایان سال فرصت داریم و باید مقدمات لازم را به‌سرعت انجام دهیم تا در سال آینده بتوانیم این میزان اعتبار را جذب کنیم.

معاون اقتصادی استانداری با اشاره به اختصاص یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبارات تبصره ۳ بر لزوم جذب اعتبارات این حوزه تأکید و اضافه کرد: اقدامات خوبی برای جذب اعتبارات تبصره داشتیم و توانستم رتبه ۱۱ را کسب کنیم لذا باید بانک‌ها سرعت خود در بررسی و پرداخت تسهیلات تبصره ۳ را افزایش دهند.