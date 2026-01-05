مراسم چهلمین روز خاکسپاری شهید گمنام و هفتمین روز ارتحال آیت الله سیدعلی شفیعی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در حوزه علمیه الغدیر اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور اقشار مختلف مردم گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری شهید گمنام و هفتمین روز ارتحال آیت الله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس فردا سه شنبه شانزدهم دی ماه در مسجد ابوطالب اهواز برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین هدایی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و مداحی حاج حسن صفری در فاز یک پاداد شهر اهواز- خیابان بهمن شرقی -مسجد ابوطالب جنب حوزه علمیه الغدیر برگزار می‌شود.