پخش زنده
امروز: -
رئیس آتشنشانی آمل از کنترل کانون حریق در شرکت کاله آمل و جلوگیری از رسیدن آتش به گاز آمونیاک خبر داد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آمل در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران در محل حادثه آتش سوزی گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۵:۴۵ امروز در واحدی از شرکت کاله آمل واقع در ابتدای جاده چمستان رخ داد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی در محل حاضر شدند.
اکبری افزود: پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تمامی ایستگاههای آتشنشانی آمل به همراه حدود ۱۰ خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند و با توجه به گستردگی آتش، از ظرفیت آتشنشانی شهرهای معین از جمله سرخرود، محمودآباد، رویان، چمستان و امامزاده عبدالله نیز استفاده شد.
وی گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد حریق از ناحیه عملیات جوشکاری در یکی از بخشها آغاز و به انبار کارتنهای بستهبندی مواد لبنی سرایت کرده بود که خوشبختانه کانون اصلی آتش شناسایی و تحت کنترل قرار گرفت.
رئیس آتشنشانی آمل با بیان اینکه از سرایت آتش به مخازن گاز آمونیاک جلوگیری شده است، تصریح کرد: پیشرفت حریق متوقف شده و در حال حاضر عملیات لکهگیری با توجه به وجود حجم بالای کارتنها در حال انجام است.
وی وسعت انبار دچار حریق را حدود ۷ هزار متر مربع اعلام کرد.