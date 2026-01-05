هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان در حالی چهارشنبه پیگیری خواهد شد که تیم‌های اول و دوم جدول در اردکان و اسلامشهر مقابل حریفان خود صف آرایی می‌کنند و چهار تیم انتهای جدول هم به مصاف یکدیگر می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه هفدهم دی‌ماه به هفت دیدار در شهر‌های اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری خواهد شد.

در یکی از دیدار‌های حساس این هفته تیم چادر ملو اردکان در بازی خانگی میزبان فولاد سیرجان صدرنشین است و جدال تفکرات بهروز عطایی و علیرضا طلوع کیان که زمانی روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران حضور داشتند، از جذابیت‌های این مسابقه است. دو تیم در هفته دهم موفق به شکست حریفان خود شدند و انگیزه مضاعف برای این بازی دارند و سیرجان به دنبال تداوم صدرنشینی و رکورد شکست ناپذیری خود است. نماینده اردکان نیز در این بازی خانگی به دنبال ثبت نهمین برد خود در این فصل از مسابقات است.

تیم طبیعت اسلامشهر که در چهار هفته اخیر نتایج بازی‌های خود را واگذار کرده است، این هفته میزبان شهداب یزد تیم دوم جدول است و شاگردان ابراهیم وادی بازی سختی در سالن بیضایی اسلامشهر خواهند داشت. شهدابی‌ها برای دو رقمی کردن برد‌های خود به میدان می‌روند و طبیعت نیز برای کسب چهارمین برد و ریکاوری روحی و روانی محکوم به شکست نماینده یزد در هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان است. شاگردان وادی که هفته گذشته توانستند سیرجانِ صدرجدولی را هم اذیت کنند، امیدوارند تا در این بازی خانگی مقابل یکی دیگر از تیم‌های مدعی امسال بتواند نمایش خوبی داشته و با برد زمین بازی را ترک کنند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان که با هشت برد و ۲۴ امتیاز در رتبه سوم جدول است، این هفته میزبان پیکان تهران خواهد بود، دیداری که پیروزی در آن اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم دارد. نماینده اصفهان در صورت پیروزی و شکست احتمالی شهداب در اسلامشهر، به رتبه دوم صعود خواهد کرد و پیکانی‌ها نیز که رقابت نزدیکی با شهرداری ارومیه در جدول دارند، برای هفتمین برد خود به میدان می‌روند.

شهرداری ارومیه (۶ برد، ۱۸ امتیاز و رتبه پنجم) نیز این هفته در سالن غدیر این شهر میزبان مهرگان نور (۴ برد، ۱۱ امتیاز و جایگاه هشتم جدول) است. دو تیم در هفته دهم فاتح میدان شدند و این هفته در حالی به مصاف یکدیگر خواهند رفت که ارومیه در حال حاضر میزبان مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور جام اساتید والیبال ایران (محمود محب و عزیز پرتوی) است و موسپیدان والیبال ایران از نزدیک شاهد تلاش دو در این مسابقه خواهند بود.

صنعتگران تنها تیم دارای پنج برد جدول که با ۱۶ امتیاز در رتبه هفتم جدول است، این هفته در خانه والیبال تهران میزبان تیم جوان پاس گرگان است. نماینده گرگان نیز با سه برد و ۱۲ امتیاز در رتبه نهم جدول است و برای چهارمین برد به میدان می‌رود. ویژگی مشترک دو تیم شکست در هفته دهم است و سرمربیان تلاش زیادی برای افزایش روحیه جنگندگی شاگردانشان دارند. شاگردان عیسی سنگدوینی در این مسابقه هم مانند اکثر بازی‌های خود در نیم فصل اول خارج از خانه مقابل حریف خود قرار خواهند گرفت و صنعتگران که ثابت کرده تیمی غیرقابل پیش بینی است هم می‌جنگد تا در این بازی خانگی دست پر میدان را ترک کند.

دو دیدار دیگر هفته یازدهم لیگ برتر مردان ویژه چهار تیم انتهای جدول است که دو برد در کارنامه دارند و این هفته در شهر‌های ورامین و رفسنجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت و طبیعی است که دو تیم فاتح جایگاه‌های یازدهم و دوازدهم جدول را به خود اختصاص خواهند داد. حتی در صورت شکست طبیعت مقابل شهداب، دو تیم برنده جدال‌های پایین جدول امکان کسب رتبه دهمی جدول را نیز دارند. در سالن ۹ دی رفسنجان دو تیم رازین و مس به مصاف یکدیگر می‌روند که در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم جدول قرار دارند و در سالن شهید گل‌عباسی ورامین هم تیم‌های سایپا تهران (سیزدهم جدول) و استقلال گنبد (چهاردهم جدول) مقابل هم صف‌آرایی خواهند کرد که هر دو مسابقه به نوعی فینال قعرنشینان برای فرار از منطقه خطر است.

برنامه کامل هفته یازدهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

ارومیه – سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

شهرداری ارومیه – مهرگان نور

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – فولاد سیرجان ایرانیان

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – استقلال گنبد

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – رازین پلیمر تهران

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

صنعتگران امید – پاس گرگان