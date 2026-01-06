پخش زنده
اوقات شرعی ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۶ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح: ۵ و ۵۰ دقیقه
طلوع آفتاب: ۷ و ۱۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۷ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۶ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۹ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین (ای بخشندهترین بخشندگان)
حدیث روز:
الراوی: اِنَّ رَسُولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله بَعَثَ بِسَریّةٍ فَلَمّا رَجَعُوا قالَ: مَرْحَبا بِقَوْمٍ قَضَوْا الجِهادَ الأصْغَرَ وَ بَقِىَ لَهُـمُ الْجِـهادُ الأکْبَرُ. قیلَ: یا رَسُولَ اللّه! وَ مَا الجِهادُ الأکْبَرُ؟ قالَ: جِهادُ النَّفْسِ.
راوی: رسول خدا صلی الله علیه و آله گروهى را در پى یک مأموریت نظامى (سَریّه) فرستاد. چون بازگشتند، فرمود: درود بر گروهى که «جهاد کوچک» را انجام دادند و جهاد بزرگتر براى آنان باقى مانده است. گفتند: اى رسول خدا، جهاد بزرگتر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس.
نکته: نفس امّاره دشمن درونى است و جهاد با آن دشوارتر است. قهرمان کسى است که در این جبهه، فاتح باشد.
احکام شرعی:
خیار فسخ بدون تعیین مدت
سؤال: آیا میتوان ضمن معاملۀ خانه، شرط کرد که تا زمان تنظیم سند رسمی، طرفین حق فسخ (خیار شرط) داشته باشند؟
جواب: اگر زمان تنظیم سند معلوم باشد، اشکال ندارد در غیر این صورت شرط باطل بوده و اصل معامله صحیح است. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنهای "مدظله العالی")