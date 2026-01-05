پخش زنده
امروز: -
مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد گفت: امسال ۱۰ میلیارد تومان هزینه و چراغهای راهنمایی و رانندگی ۱۲ تقاطع سطح شهر هوشمندسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پیمان محقق افزود: مطالعات طرح جامع ترافیک برای شهرکرد از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و سال ۱۴۰۲ در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شد.
وی گفت: طرح جامع ترافیک نقشه راهی برای افق ۱۵ سال شهر شهرکرد است و برنامههایی برای این افق مشخص کرده است.
مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد یادآور شد: راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای حل مشکل ترافیک مورد توجه است.
محقق با اشاره به بازگشایی معابر جدید ازجمله امتداد ۱۲ محرم به کمربندی ۱۵ خرداد، امتداد بلوار حافظ به کمربندی ۱۵ خرداد، امتداد بلوار شهید خرازی به کمربندی شمالی و امتداد بلوار آیتالله کاشانی به کمربندی شمالی برای رفع ترافیک افزود: این اقدامات بهمنظور خلوت کردن مسیرها صورت میگیرد.
وی افزود: حضور برخی از شهرهای همجوار در شهرکرد برای استفاده از مراکز درمانی و تجاری بر گسترش ترافیک دامن میزند و به نوعی جمعتی که روزها در خیابانها دیده میشود دو برابر جمعیتی است که شبها تردد دارند، است.
مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: مطالعات مربوط به طرح جامع ترافیک توسط مشاور در بحثهای ترافیکی بر اساس نیازهای شهر صورت گرفته و قطعاً خروجی مناسبی خواهد داشت و با اجرای آن شاهد کاهش بار ترافیکی خواهیم بود.
محقق با اشاره به وقوع ترافیکهای پیشبینی نشده و تغییر زمانهای اوج ترافیک در شهرکرد یادآور شد: امسال ۱۰ میلیارد تومان هزینه و چراغهای راهنمایی و رانندگی ۱۲ تقاطع سطح شهر هوشمندسازی شد که توسعه این چراغها در سطح شهر میتواند در کنترل ترافیک کمک شایانی داشته باشد.