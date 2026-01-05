به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحومه حاجیه خانم فاطمه کرمی در سن ۸۵ سالگی و در سالروز وفات اسوه صبر و بردباری حضرت زینب کبری سلام الله علیها به سوی فرزندان شهیدش شتافت. مراسم تشییع این مادر شهید فردا سه‌شنبه از ساعت ۹ صبح از مقابل قرض‌الحسنه شهدا هرستان خمینی‌شهر واقع در خیابان امیرکبیر کوچه ۷۲ (کوچه شعبه نفت) بسمت خیابان سردار کرمی برگزار و سپس پیکرش در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده می شود.

محمدرضا کرمی در سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید و سردار شهید عبدالرحمان کرمی در سال ۶۲ در عملیات خیبر به شهید شد.

همچنین مراسم بزرگوار این مادر شهید روز چهارشنبه ۱۷ دیماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن گلزار شهدا هرستان واقع در خمینی‌شهر خیابان امیرکبیر ، خیابان سردار عبدالرحمان کرمی(کوچه۸۴) برگزار خواهد شد.