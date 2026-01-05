به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام البیض ماه مبارک رجب، یکی از متفاوت‌ترین رویداد‌های معنوی در مسجد محمدیه یزد رقم خورد. این اعتکاف با محوریت «مادر و فرزندی» طراحی شده بود.

مسجدی که میزبان ۵۰ مادر بود که دوشادوش آنها ۱۲۰ کودک و خردسال نیز ۳ روز انس با مسجد را تجربه کردند. مراسمی معنوی که نه تنها یک خلوت عبادی برای مادران بود بلکه فضایی برای آموزش مفاهیم دینی به زبان بازی و هنر برای کودکان فراهم آورد.