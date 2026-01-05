مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان از توسعه شبکه فاضلاب شهر گنبد کاووس و ایجاد شبکه فاضلاب آزادشهر و علی آباد کتول در برنامه سال آینده خبر داد.

توسعه شبکه فاضلاب شهر گنبد کاووس و ایجاد شبکه فاضلاب آزادشهر و علی آباد کتول در برنامه سال آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اعلام این خبر گفت : در حالی که میانگین جمعیت کشوری بهره‌مند از شبکه فاضلاب به بیش از ۵۶ درصد رسیده تنها ۲۱ درصد جمعیت استان گلستان از شبکه فاضلاب بهره مند است.

ابوالفضل رحیمی افزود:در حال حاضر مرحله اول طرح فاضلاب شهر گنبد کاووس به بهره برداری رسیده و برای بهره برداری از شبکه فاضلاب شهر آزادشهر در سال آینده ۸۰ میلیارد تومان و برای شبکه فاضلاب شهر علی آباد کتول ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار داریم.

وی از معرفی طرح‌هایی به ارزش چهار و نیم همت از محل فاینانس خارجی به وزارت نیرو خبر داد و گفت:برای استفاده از ۱۵۰ میلیون یورو از منابع بانک توسعه اسلامی از شورای اقتصاد مصوبه گرفته‌ایم.