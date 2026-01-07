پخش زنده
اوقات شرعی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۷ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۷ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح: ۵ و ۵۰ دقیقه
طلوع آفتاب: ۷ و ۱۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۸ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۷ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۹ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا حی یا قیوم (ای زنده،ای پاینده)
حدیث روز:
قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَلْجَلیسُ الصّالِحُ خَیرٌ مِنَ الوَحْدَةِ وَ الْوَحْدَةُ خَیرٌ مِنْ جَلیسِ السُّوءِ وَ اِمْلاءُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ السُّکُوتِ وَ السُّکُوتُ خیرٌ مِنْ اِمْلاءِ الشَّرِّ.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: همنشین شایسته و خوب، بهتر از تنهایى است و تنـهایـى بهـتر از همنـشین بـد اسـت. یـاد دادن نیـکى بهـتر از سـکوت است و سکوت، بهتر از یاد دادن بدى است.
احکام شرعی:
حرکت دادن بدن هنگام نماز
سوال: آیا حرکت دادن بدن در حال نماز به طوری که از حالت نماز خارج نشود، جایز است؟
جواب: بدن نمازگزار در حال قرائت و ذکرهای واجب باید آرام باشد؛ در حال ذکرهای مستحب نیز (غیر از ذکر "بحول الله و قوته اقوم و اقعد") بدن باید بنا بر احتیاط واجب آرام باشد، پس اگر بخواهد مثلا مقداری جلو یا عقب برود، ذکری را که به خواندن آن مشغول است، قطع کند و پس از آرامش بدن ادامه دهد، البته حرکت جزئی و کم مثل حرکت انگشتان اشکال ندارد. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنهای "مدظله العالی")