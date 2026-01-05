با افتتاح هیئت رسیدگی به شکایات اداره کار، کارگران و کارفرمایان کمیجان می‌توانند بدون مراجعه به مرکز استان، دادخواست و طرح دعاوی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هیئت رسیدگی به شکایات اداره کار کمیجان با حضور مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی استان افتتاح شد.

احمدی گفت: کارگران و کارفرمایان این شهرستان نیازی به مراجعه به مرکز استان ندارند و می‌توانند دادخواست و طرح دعاوی نموده و در شعبه تشخیص شهرستان کمیجان کار حل و فصل دعاوی آنها انجام بشود.

در کارگروه سلامت زنان و خانواده شهرستان شازند موضوعات شورای مشارکت‌های مردمی، شورای سالمندان، ستاد ساماندهی امور جوانان و همچنین سلامت و امنیت غذایی این شهرستان بررسی شد.

در حاشیه این جلسه، از بانوی ورزشکار شازندی که موفق به کسب مقام چهارم در مسابقات پاراتنیس آسیایی شده بود، با اهدای لوح تقدیر شد.

در مراسمی از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه تفرش در حوزه فناوری و نوآوری با حضور اساتید و روسای دانشگاه تفرش تجلیل شد.

اولین جلسه مشترک هیئت اجرایی و نظارت انتخابات شهرستان شازند با هدف تبیین وظایف هیئت اجرایی و نظارت، تاکید بر امانت داری و صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات در بستر امن و بی طرفی آنها برگزار شد.

