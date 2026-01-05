پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۱ تن برنج ایرانی احتکاری به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر احتکار مقدار زیادی برنج در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
سردار حاجیان تصریح کرد: در بازرسیهای صورت گرفته ۱۱ تن برنج ایرانی احتکاری کشف و در این راستا کارشناسان اقتصادی ارزش کالای احتکارشده را ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به تشکیل پروندهای در این راستا، گفت: احتکار و قاچاق کالا جزو مواردی هستند که پلیس با قاطعیت با آنها برخورد میکند.