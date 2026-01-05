به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی از اجرای قریب‌الوقوع طرح جدید حمایتی دولت برای کمک به اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، یارانه‌ای جدید به میزان یک میلیون تومان به ازای هر نفر در قالب اعتبار خرید برای تأمین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: این اعتبار خرید برای ۱۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ و انواع لبنیات اختصاص می‌یابد؛ کالا‌هایی که یارانه نهاده‌های آنها حذف می‌شود و قیمتشان به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد، اما در مقابل، اعتبار خرید متناسب و حتی بیش از افزایش قیمت‌ها به خانوار‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: مشمولان این طرح تقریباً تمامی یارانه‌بگیران کشور هستند و برآورد می‌شود حداقل ۸۰ میلیون نفر از این اعتبار خرید بهره‌مند شوند. همچنین دولت برنامه‌ریزی کرده است این مبلغ به صورت پیشاپیش و تا چهار ماه در کارت سرپرست خانوار شارژ شود تا مردم بتوانند اقلام مشمول را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه این طرح علاوه بر حمایت از معیشت مردم، مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز کاهش می‌دهد، تصریح کرد: با آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه نهاده‌ها، تأمین ارز از طریق تالار دوم ارزی انجام می‌شود و بدین ترتیب زمینه بروز رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی از بین خواهد رفت.

زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد میزان اعتباری که به خانوار‌ها اختصاص می‌یابد، بیش از افزایش قیمت ناشی از آزادسازی این اقلام است و این موضوع به‌ویژه برای خانوار‌های پرجمعیت مزیت قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: این طرح در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، استانداران و وزرای مرتبط بررسی شد و بر اساس تصمیمات اتخاذشده، اجرای آن به‌زودی آغاز و شارژ کارت‌ها طی روز‌های آینده انجام خواهد شد و آزادسازی قیمت‌ها نیز به صورت تدریجی صورت می‌گیرد.