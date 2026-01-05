مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید سلیمانی و آیت الله شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سپاه حضرت ولی عصر خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور فرماندهان و کارکنان سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در سالن امام خامنه‌ای مجتمع فرهنگی فجر اهواز برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در این مراسم با تجلیل از مجاهدت‌های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید والامقام فرهنگ مقاومت، ایثارگری و شهادت طلبی را در جامعه ما دوباره احیا کرد و همین فرهنگ بود که عامل پیروزی ملت ما در جنگ ۱۲ روزه شد.

وی همچنین ضمن اشاره به سال‌ها مجاهدت‌ها و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله شفیعی، یاد و خاطره این فقیه والامقام را گرامی داشت.