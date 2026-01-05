سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه،گفت : با اجرای گسترده عملیات نگهداری زمستانی در محورهای اصلی، شریانی و روستایی استان ،بیش از ۱۴ هزار کیلومتر‌باند عملیات برف‌روبی و بازگشایی راه‌ها انجام شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،،علی سلیمی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران استان در جریان بارش‌های اخیر اظهار کرد: از مورخ ۸ الی ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، عملیات نگهداری زمستانی در سطح محور‌های مواصلاتی استان با هدف تأمین تردد ایمن و روان کاربران جاده‌ای به‌صورت مستمر انجام شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع عملیات برف‌روبی در سطح محور‌های استان به ۱۴ هزار و ۸۵۳ کیلومتر‌باند رسید که از این میزان، ۱۱ هزار و ۲۷۰ کیلومتر‌باند مربوط به محور‌های اصلی و شریانی بوده است.

سلیمی با اشاره به اهمیت راه‌های روستایی در شرایط زمستانی گفت: در بخش راه‌های روستایی نیز، عملیات برف‌روبی و بازگشایی در ۱۰۴ محور روستایی شامل ۸۹۱ روستا انجام شد که در مجموع ۳ هزار و ۵۸۳ کیلومتر‌باند عملیات برف‌روبی در این محور‌ها به اجرا در آمد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۸۲۴ نفر نیروی راهدار به همراه ۵۲۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در سطح محور‌های استان، مشغول خدمت‌رسانی بودند و برای جلوگیری از یخ‌زدگی و افزایش ایمنی راه‌ها، بالغ بر ۱۵ هزار تن شن و نمک مصرف شد.

وی، به اقدامات انجام‌شده در حوزه امدادرسانی اشاره کرد و گفت: در مدت یادشده، ۱۳۱ دستگاه خودروی گرفتار در برف توسط نیرو‌های راهداری امدادرسانی شد و ۵۳ خانواده شامل ۲۰۱ نفر از هم‌استانی‌ها که به‌صورت موقت در راه‌ها دچار مشکل شده بودند، اسکان اضطراری داده شدند.