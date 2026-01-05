پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: ۴ هزار و ۶۳۲ تن گاز مایع در استان به مصرف رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ساسان تیموری افزود: سهمیه استانی گاز مایع مورد نیاز خانوارهایی که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند و همچنین سهمیه گاز مایع سایر بخشهای تولیدی و صنعتی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تامین و از طریق شرکتهای توزیع کننده گاز مایع توزیع میشود.
تیموری گفت: توزیع گاز مایع در قالب سامانه الکترونیکی درخواست فرآوردههای با عنوان سدف به آدرس اینترنتی newtejaratasan.niopdc.ir جهت تامین کپسول گاز مایع انواع مختلف مصرف کنندگان واقعی نظیر خانوارهای فاقدگازکشی شهری و در صنایع دارای شرایطی که نیاز به این شکل از فرآورده دارند مانند صنایع کشاورزی، معادن و... پیاده سازی شده است؛ و تمهیدات لازم در استان با در نظر گرفتن زیرساختهای بانکی جهت خرید سهمیه ماهانه توسط مصرفکنندگان در این سامانه پیش از این ساماندهی و انجام شده است.
تیموری گفت: مهم است سهمیه بگیران گاز مایع بدانند که با کارت بانکی خود که در سامانه ثبت شده است میبایست مبلغ گاز مایع سهمیه را از طریق کارتخوان فروشندگیها پرداخت کنند.