به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تیم‌های فوتسال سن ایچ و شهرداری ساوه به ترتیب حریفان خود پالایش نفت شازند و تیم جوادالائمه شهرکرد را شکست دادند.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته بیست و دوم سن ایچ در ساوه ۵- ۴ تیم پالایش نفت شازند را شکست داد و شهرداری ساوه در شهرکرد ۲- ۱ بر تیم جوادالائمه این شهر غلبه کرد.

بدین ترتیب سن ایچ شمار امتیازات خود را به عدد ۴۰ رساند و در همان خانه چهارم جدول رده‌بندی باقی ماند و شهرداری شازند با کسب ۳ امتیاز مسابقه این هفته خود مقابل میزبان شهرکردی، ۱۹ امتیازی شد و همچنان در رده یازدهم جدول قرار دارد.

دیگر نماینده فوتسال استان، پالایش نفت شازند هم با همان ۱۶ امتیاز قبلی، در خانه دوازدهم جدول جا خوش کرده است.

در هفته بیست و سوم این رقابت‌ها پالایش نفت شازند میزبان عرشیا شهر قدس است، شهرداری در ساوه از تیم بهشتی سازه گرگان پذیرایی می‌کند و سن ایچ ساوه در کرمان به مصاف فولاد زرند ایرانیان می‌رود.