هیچکس نمی‌تواند امنیت مردم ما را به هر دلیلی به خطر بیاندازد

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «عمران علیمحمدی» رئیس دادگستری استان ایلام در نشست پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به توطعه ها و دسیسه های دشمنان ملت ایران برای ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم و امنیت جامعه در روزهای اخیر اظهار داشت: دشمنان بیکار ننشسته اند و در پشت صحنه حوادث برای طراحی و تحقق اهداف شیطانی خود تلاش می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: مسبب بخش زیادی از مشکلات کشور استکبار جهانی است که سال ها ایران را تحریم کردند و مشکلان اقتصادی ایجاد می کنند و الان بی شرمانه از مردم ایران حمایت می کنند و خود را ناجی مردم می دانند.

علیمحمدی هوشیاری و دشمن شناسی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: مردم صاحبان انقلاب و دل در گرو نظام مقدس جمهوری اسلامی و احکام نورانی اسلام دارند و با وحدت و انسجام و هوشیاری این بار هم دشمنان را در رسیدن به اهداف ننگینشان شکست خواهند داد.

رئیس دادگستری استان ایلام در ادامه بیان کرد: خیابان عرصه جنگ نیست، محل کسب و کار و فعالیت اجتماعی است نباید به هر بهانه ای امنیت آن از بین برود، کسبه ما و توده مردم میخواهند فعالیت امنی داشته باشند و هیچکس نمی تواند امنیت مردم ما را به هر دلیلی به خطر بیاندازد و اغتشاشگران را سر جای خود خواهیم نشاند.