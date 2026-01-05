وزیر ورزش و جوانان، سرپرست فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی را منصوب کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حکم دکتر دنیامالی خطاب به آرش قیاسیان آمده است: «با استعانت از خداوند متعال و بنا به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به عنوان «سرپرست فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت‌محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون، در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون اقدام نمایید.

توفیق روزافزون شما را درگاه ایزد منان خواستارم.»