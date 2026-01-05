پخش زنده
پزشکان یزدی با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، انسجام ملی و اصلاح در ساختارها و سیاستها را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در روزهایی که تحولات منطقه و رفتارهای خصمانه آمریکا بار دیگر در صدر اخبار جهان قرار گرفته، موضوع انسجام ملی و مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمنان، به یکی از محورهای اصلی اظهارنظر مسئولان و نخبگان کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که تنها به یک نهاد یا یک استان محدود نمیشود و روایتی ملی از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی است.
برخی پزشکان استان یزد با اشاره به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم، گفتند که مردم امروز گلایهها و دغدغههایی دارند که بخش قابل توجهی از آنها بهحق است و مسئولان و تصمیمگیران کشور باید با دقت، حساسیت و مسئولیتپذیری به این مطالبات توجه کنند.
آنان با بیان اینکه معیشت، عدالت اجتماعی و برخی سیاستهای داخلی و خارجی از مهمترین دغدغههای مردم است، افزودند: برای رفع این مشکلات، صرفاً بیان مسائل کافی نیست و لازم است اقدامات عملی، تدریجی و مؤثر در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی انجام شود.
این پزشکان با هشدار نسبت به دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور خاطرنشان کردند: تجربه کشورهای مختلف نشان داده هرگونه دخالت اجنبی، نهتنها به نفع مردم تمام نمیشود، بلکه میتواند تمامیت ارضی کشور و منافع ملی را نیز با تهدید مواجه کند. هر حرکتی که از بیرون به کشور تحمیل شود، در نهایت هزینههای سنگینی برای ملت به همراه خواهد داشت.