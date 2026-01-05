به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمدامین کریمی، مهدی امیری، محمدپارسا حسن‌خانی، ماردین فریدونی، پارسا ناجی و امیررضا ملک خطابی شش بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بوکس کشور دعوت شدند.

گفتنی است که نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان از صبح امروز ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی انقلاب و سالن احمد ناطق نوری تهران آغاز شده و تا روز ۲۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با حضور بوکسور‌های مدال‌آور رقابت‌های اخیر و باهدف ارتقای سطح آمادگی فنی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که تیم بوکس کرمانشاه پیش‌تر با کسب ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و یک برنز مقتدرانه در جایگاه نخست مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان کشور ایستاده بود.

رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری)، باهدف انتخاب ملی‌پوشان و آماده‌سازی تیم ملی از ۶ تا ۹ دی‌ماه در سالن شهید همت فدراسیون بوکس تهران برگزار شد