پخش زنده
امروز: -
خبر هایی از جشنواره استانی کارمند نمونه تا رزمایش جهادگران فاطمی را دربسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با برگزاری سومین جشنواره استانی کارمند نمونه در تراز مکتب حاج قاسم در گرگان از ۴۰ کارمند نمونه استان قدردانی شد. سردار حسینی فرمانده سپاه نینوای گلستان در این مراسم گفت: سردار سلیمانی نمونه بارز ایستادگی و مقاومت بود و از ویژگیهای او میتوان به ولایتپذیری و شجاعت اشاره کرد.
مراسم سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) به همت هیئت محبان حضرت زینب (س) شهر نوکنده برگزار شد.
واحد سیار انتقال خون روزهای یکشنبه هر هفته در گالیکش فعالیت میکند. رفعت مسئول انتقال خون گنبدکاووس گفت: روزهای یکشنبه از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح در نمازخانه شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آماده دریافت خون اهداء کنندگان هستیم.
رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور ۱۵۴ گروه جهادی در شهرستان آزادشهر در حال اجراست.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش گفت : تا پایان سال بیش از ده هزار نهال در این شهرستان کاشته می شود.