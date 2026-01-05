پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات سفر ریاستجمهوری به واحدهای دامپروری، صنایع تبدیلی، گلخانهها این استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: این حمایت مالی عمدتاً به دامپروری، صنایع تبدیلی، گلخانهها و زیرساختهای کشاورزی اختصاص یافته و نقش مهمی در تقویت تولید و توسعه اقتصادی استان ایفا میکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار کرد: مجموع تسهیلات در نظر گرفتهشده برای استان در قالب سفر ریاستجمهوری، معادل ۸.۹ همت است که پروندههای مربوط به واحدهای تولیدی با یک و نیم برابر ظرفیت، به بانکهای عامل ارسال شد.
وی افزود: این تسهیلات از طریق پنج بانک شامل صندوق کارآفرینی امید، بانک ملی، بانک سپه، بانک صادرات و بانک کشاورزی در حال بررسی و پرداخت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: تاکنون حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع این تسهیلات پرداخت شده که بخش عمده آن در حوزه دامپروری، صنایع تبدیلی، توسعه گلخانهها، برقرسانی به چاهها و سایر فعالیتهای تولیدی هزینه شده است.
کریمی با اشاره به اعتبارات بخش پروژههای عمرانی و زیرساختی، تصریح کرد: در این بخش، ۶۹۶ میلیارد تومان اعتبار برای استان کرمانشاه پیشبینی شده که تاکنون نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.
وی بیان کرد: عمده این اعتبارات به پروژههای آب و خاک اختصاص دارد که شامل اجرای کانالها و تکمیل سیستمهای نوین آبیاری است و نقش مهمی در تقویت زیرساختهای تولید کشاورزی استان دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۹۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، حدود ۵۵۰ میلیارد تومان مربوط به ستاد سازمان برای اجرای پروژههای آب و خاک است و مابقی نیز به دستگاههای تابعه شامل منابع طبیعی، دامپزشکی و امور عشایری اختصاص دارد.