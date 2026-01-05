بازار قدیمی کاوه یکی از مراکز تجاری و صنفی کلانشهر اهواز است که در آن از محصولات الکترونیکی تا ماهی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هسته مرکزی شهر اهواز یک خیابان قدیمی قرار دارد که به نام خیابان کاوه معروف است که در جنب خیابان امام خمینی قرار دارد.

در این خیابان یک بازار قدیمی در دل خود جای داده است که به نام بازار کاوه نام دارد و در آن محصولات از جمله ماهی و کالا‌های اساسی به فروش می‌رسد و همچنین فروشگاه کالا‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در آن نیز وجود دارد.

بازار کاوه اهواز با قدمتی که به دوره‌ی پهلوی برمی‌گردد، بهشت خوش‌خوراک‌ها و از جذاب‌ترین جا‌های دیدنی اهواز است.

گذشته از میوه و سبزی نوبرانه که‌تر و تازه‌اش در کاوه پیدا می‌شود، پاتوق سوغاتی‌فروشی‌ها نیز در این مکان است.