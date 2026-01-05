به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این بار به روستای خطور در ۱۰ کیلومتری شهرستان هویزه رفتیم، جاییکه همانند روستا‌های جفیر، سعدون یک و دو، معرض و ... صدای آبادانی به گوش می‌رسد.

در این روستا، فقط طرح‌های عمرانی انجام نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و توزیع سبد کالا فعالیت می‌شود.

مدارسی در روستای خطور نوسازی و ترمیم ایزوگام مسجد انجام شده است.

ارائه مشاوره توسط روانشناسان، خدمات مامایی، آسیب شناسی فرهنگی و ... از دیگر فعالیت‌های گروه جهادی در روستای خطور شهرستان هویزه است.