مراسم شهدای شهید آباد زرگنده و قلهک با حضور برخی خانواده‌های شهدا، رزمندگان و ایثارگران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم سردار علی فضلی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه با گرامیداشت شهدای دفاع مقدس گفت: نام و یاد شهدا دل‌ها را زنده می‌کند.

وی افزود: جلسه یادواره شهدا، یادآور همه فضیلت‌ها و ارزش‌هاست و شهدا عصاره همه این فضیلت‌ها هستند.

فرمانده لشکر ده سیدالشهدا در دفاع مقدس افزود: امروزه همه فضیلت و ارزش و آرمان‌ها قرار گرفتن در مسیر شهادت است.

سردار فضلی با بیان اینکه شهدا تعلیم یافتگان مکتب امام بودند، گفت: باید برای انقلاب کار جهادی انجام شود، کاری ماندگار که شهدا این را ثابت کرده‌اند.

وی ادامه داد: پیام شهدا حرکت جهادی است، امر به معروف و نهی از منکر است و سرمایه اصلی ما خون پاک شهدا و پیروی از ولایت است.