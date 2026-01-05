پخش زنده
خلوت و راز و نیاز سه روزه با پروردگار در مساجد استان یزد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان یزد با بیان اینکه امسال بیش از ۴۰ هزار و ۷۷۵ نفر در ۴۱۱ مسجد استان معتکف شدند، افزود: نزدیک به ۷۰ درصد این جمعیت را نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان تشکیل میدادند که ۶۰ درصد بانوان و ۴۰ درصد اقایان بودند.
حجت الاسلام نقیب پور افزود: امسال در بُعد فرهنگی شاهد اجرای برنامههای طرح زندگی با آیهها و توزیع ۲۰ هزار کتاب «حاج قاسمی که من میشناسم» بین معتکفین و طراحی مسابقه کتاب در این زمینه بودیم.