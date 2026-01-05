پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از دستگیری تعدادی از اعضاء یک شبکه نفاق سازمان یافته وابسته به عوامل بیگانه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدجواد ایلالی گفت: این افراد به صورت شبکهای و سازمان یافته، با ایجاد ناامنی و اغتشاش در مناطق مختلف شهر بجنورد مرتکب افعال مجرمانهای شده بودند که با اقدامات به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی به ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.
این مقام قضایی تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آرامش عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و درگیری، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تمرد نسبت به ماموران را از جمله اتهامات متهمان برشمرد و خاطرنشان کرد: به اتهامات مطروحه حسب مورد و در چهارچوب موازین قانونی در شعبی که به همین منظور در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پیش بینی شده رسیدگی خواهد شد.
وی ضمن هشدار جدی به متعدیان نظم و آسایش عمومی و اغتشاشگران و آشوب طلبان، تأکید کرد: حفظ نظم و امنیت جامعه از جمله رسالتهای ذاتی دستگاه قضایی است و دادستان بعنوان مدعی العموم در این حوزه با کسی تعارف ندارد و طبعا بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی وفق موازین قانونی برخورد خواهد کرد.
ایلالی همچنین با اشاره به ابعاد پیچیده رفتاری در قالب پروژه جنگ نرم و ترکیبی دشمن از جمله تلاش برای کشته سازی، از خانوادهها خواست مراقب فرزندان خود باشند تا از تبعات مخاطرات بسیار جدی و آسیبهایی که ممکن است از مجرای فعالیتها و تحرکات افراد فرصت طلب و عناصر وابسته به دشمن آنان را تهدید مینماید، مصون بمانند.
این مقام قضایی اظهار کرد: طبعا در جریان رسیدگی به اتهامات متهمان دستگیر شده کسانی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی و خصوصی شهروندان هستند، به موجب قرارهای قانونی کماکان در بازداشت خواهند بود.