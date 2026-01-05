به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که خودش حامی تروریست‌ها و رژیم کودک کش اسرائیل می‌باشد ضمن تهدید جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از اغتشاشگران را اعلام کرد.

مردم همیشه در صحنه خوزستان نیز ضمن اعلام انزجار و محکومیت تهدید‌های رئیس جمهور رژیم آمریکا این یاوه گویی‌ها را نتیجه درماندگی و شکست دشمنان در برابر اراده و مقاومت ملت ایران دانسته‌اند.

مردم بصیر خوزستان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز ولادت حضرت امیرمومنان امام علی (ع)، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری و دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی اعلام کردند.