به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بیانیه این انجمن آمده است در شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی و با فشارهای سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای دشمن از سوی استکبار جهانی مواجه هستیم و بیانات حکیمانه و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از اصناف و بازاریان نقشه‌ای روشن برای عبور از توطئه‌ها و تحقق انسجام ملی ترسیم کرد و بار دیگر ضرورت هوشیاری و پایبندی با اصول انقلاب اسلامی برای آحاد ملت و مسئولان را تبیین کردند.

همچنین در این بیانیه اعلام شده که آنچه امروز در قالب برخی اعتراضات اصناف مشاهده می‌شود، حقی مشروع در مطالبات اقتصادی است ومسئولان در سران سه قوه به ویژه دولت ملزم هستند برای حل این مشکلات سریع اقدام کنند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اغتشاش و ناامنی و شورش مورد تائید نیست ولی صدای اعتراض مسالمت آمیز مردم و اصناف و بازاریان بایستی شنیده شود و آن را علاج کرد.

این انجمن اعلام کرده که مسئولان باید همواره پشتیبان قشر زحمت‌کش باشند تا کشور در تقویت ارزش پول ملی و شکوفایی اقتصاد موفق شود.