به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علیرضا نظری امشب در ادامه سلسله برنامه‌های «۱۱شب۱۱مسجد» که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد فاطمة الزهرا (س) پردیسان برگزار شد در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به فتنه۸۸و بصیرت مثال زدنی ملت ایران اشاره کرد و گفت: بعد از فتنه ۸۸ رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره از هر فرصتی و در جمع هر گروهی که به دیدار ایشان رفته‌اند از بصیرت افزایی و لزوم جهاد تبیین سخن گفتند و این نشان دهنده اهمیت بصیرت است.

نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن تلاش کرد در سال ۸۸مردم ایران اسلامی را به بهانه انتخابات مقابل یکدیگر قرار دهند و در لابلای مردم نفوذ کرده از آب گل آلود، ماهی خود را صید کند، دشمن از حلقوم اغتشاشگران فریاد زد که انتخابات بهانه و اصل نظام نشانه است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی حضور آگاهانه مردم را خنثی کننده توطئه‌های دشمنان اسلام و انقلاب عنوان کرد و گفت:در سال ۸۸ وقتی مردم دیدند که اغتشاشگران به مسجد و مراکز دینی و اموال عمومی مردم حمله کردند، وقتی دیدند اراذل و اوباش به خیمه‌های عزاداری امام حسین علیه السلام حمله کرده‌اند صف خود را جدا کردند و فهمیدند دشمن اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

نظری ابراز داشت: به لطف الهی، عنایات امام زمان عج و تدابیر رهبری معظم انقلاب، صف مردم از اغتشاشگران جدا شد و آن فتنه عظیم خنثی شد.

نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اغتشاشات اخیر برخی عناصر مزدور در کشور تاکید کرد: اگر امروز هم بازاری‌های محترم خواسته منطقی دارند حق آنهاست که خواسته و اعتراض خود را بیان کنند و دولت هم باید به آن گوش دهد، این اعتراض حق مردم است، اما شعار‌های هنجارشکنانه و تخریب اموال عمومی در جهت تامین منافع دشمن است، دشمن سالهاست به دنبال سوریه سازی کشور ما هستند.

وی افزود: به تعبیر رهبری معظم انقلاب، اتفاقات سال ۸۸ نظام اسلامی را واکسینه کرد و باعث شد در سایر قضایای سال‌های بعد هیچ تهدیدی به آن میزان نباشد و بصیرت و آگاهی مردم افزایش پیدا کند، فتنه سال ۸۸ مردم ما را متحدتر کرد تا بیش از پیش در مقابل بدخواهان نظام بایستند.

نظری گفت: دشمن در طی سال‌های اخیر به این جمعبندی رسیده تا رهبری معظم انقلاب اسلامی سکاندار این نظام است آنها کاری از پیش نمی‌برند لذا تمام تلاششان این است بتوانند با یک جنگ ترکیبی و نفوذ در ارکان حاکمیتی باور‌های مردم را تغییر دهند تا مردم به حفظ نظام و دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب، علاقه‌ای نداشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام اسلامی قوامش به مردم است تاکید کرد: دشمن به این جمعبندی رسیده برای شکست این نظام باید تاب آوری مردم را بگیرد لذا با ایجاد توطئه‌های سیاسی مثل حقوق بشر، مسائل موشکی، منطقه‌ای ما را در عرصه بین المللی تحت فشار قرار می‌دهد.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی ابراز داشت: در ادامه توطئه‌های خصم آلود دشمنان اسلام و انقلاب علیه ملت ایران، آنان هجمه به عناصر علمی، هسته‌ای و موشکی را در دستور کار خود قرار دادند تا جوان دانشجو و نخبه علمی ما جرات نکند به این عرصه ورود کند، در عرصه علمی و پژوهشی نهایت فشار را به مراکز علمی و فناورانه ما وارد کردند، تلاش کردند در ساختار حاکمیتی نفوذ کنند و از تصمیمات خوب و سازنده برای مردم جلوگیری کنند تا معیشت مردم با چالش مواجه شود و به خیال خام خودشان مردم دست از حمایت نظام اسلامی بردارند.

وی گفت: دشمن در تلاش است از طریق مسائل فرهنگی، فضای مجازی، فیلم و سریال ارزش‌های معنوی و اسلامی را از مردم بگیرند تا کار نیمه کاره خود در جنگ۱۲ روزه را تمام کنند.

نظری با اشاره به جنگ ۱۲روزه امسال و رشادت‌های قوای مسلح و یکپارچگی مثال زدنی مردم ایران ابراز داشت: در جنگ۱۲روزه که توسط صهیونیسم بین المللی علیه مردم ما تحمیل شد، آنها خیال کردند که در جنگ ترکیبی سال‌های اخیر موفق شده‌اند، مردم خسته شده و منتظر عامل بیگانه هستند، تمام طراحی دشمن این بود مسئولین، فرماندهان نظامی و نخبگان را ترور کند تا مردم به نفع آنان به خیابان‌ها بیایند و آنها را همراهی کنند.

وی در پایان گفت: هرکسی باید در هر عرصه و جایگاهی که هست تبیین و روشنگری و نسل جوان را از خطرات دشمن و نقشه‌های آن آگاه کند.