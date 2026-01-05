به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت: در راستای اجرای بند "خ "ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، طرح ملی ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته بندی و شناسه دار کردن پنج محصول برنج، گندم، جو، کیوی و پرتقال گیلان باهمکاری سازمان نظام مهندسی کشاوری ومنابع طبیعی استان و اتاق اصناف کشاورزی استان از مهر امسال در استان آغاز شده و در حال اجراست.

صالح محمدی افزود: براساس شیوه نامه اجرایی، هدف اجرای این طرح، پایش سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و فراهم شدن امکان نظارت دقیق‌تر سلامت محصولات است واین طرح کمک می‌کند محصول سالم به سفره مردم برسد.

وی گفت: در این طرح مسئولیت شناسه دار کردن اراضی با اتاق اصناف کشاورزی و تعیین سطح سلامت محصولات کشاورزی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی است و سازمان جهاد کشاورزی هم به عنوان دستگاه ناظر و مرجع، کار نظارت، آموزش و هماهنگی لازم در این مورد را بر عهده دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه اطلاع رسانی لازم درخصوص شناسه دار کردن زمین‌های کشاورزی از طریق اطلاعیه و نصب بنر و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی در روستا‌ها انجام شده افزود: تولیدکنندگان این ۵ محصول در گیلان باید برای دریافت پروانه کسب کشاورزی و شناسه دار کردن زمین‌های کشاورزی شان، به اتاق اصناف کشاورزی هر شهرستان مراجعه کنند.

صالح محمدی افزود: کارشناسان سازمان نظام مهندسی هم برای بررسی سلامت محصولات کشاورزی، آموزش‌های لازم را دیده‌اند و برای جمع آوری اطلاعات و ارائه توضیحات فنی درخصوص سلامت محصولات و ثبت اطلاعات تولیدکنندگان به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند.

وی گفت: با استفاده از داده‌های به دست امده از اجرای این طرح علاوه بر جمع اوری بانک اطلاعات و تعیین سلامت محصولات، برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی استان در زمینه این چند محصول انجام خواهد شد.