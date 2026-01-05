پخش زنده
روابط عمومی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با صدور مجوزهای اقتصادی لازم، نخستین محموله کالای تجاری از منطقه آزاد قصرشیرین ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این اقدام در راستای سیاستهای کلان توسعهای منطقه آزاد قصرشیرین و با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایهگذاری و رونق مبادلات اقتصادی انجام شده است.
صدور مجوز اقتصادی و آغاز ترخیص کالا، نشاندهنده ورود منطقه آزاد قصرشیرین به فاز اجرایی فعالیتهای تجاری و اقتصادی است.
همچنین بهزودی با آغاز عملیات اجرایی پروژه محصورسازی منطقه و ادامه و تکمیل پروژههای عمرانی زیرساختی، اخبار خوشایند و دستاوردهای بیشتری از روند توسعه منطقه آزاد قصرشیرین به اطلاع عموم خواهد رسید.