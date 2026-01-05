به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح دستگیری محکومان متواری را به مدت ۲۴ ساعت به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۷ نفر محکوم متواری در حوزه جرائم مختلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در اجرای طرح دستگیری محکومین متواری، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه قانون گریزان، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.