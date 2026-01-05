پخش زنده
همایش اتحاد مقدس با هدف تجدید میثاق با ولایت و تجلیل از خانواده معظم شهدا در مسجد امام خمینی خطیب تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا در این مراسم گفت: در استان ما به مناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و مقاومت در چند روز گذشته برنامههای مهمی طراحی و اجرا شده است و برگزاری این برنامهها با حضور بسیجیان در این مرحله از انقلاب اسلامی که همه جهانیان مشاهده می کنند نعمت بزرگی است.
وی افزود: اتحاد مقدس در این مقطع حساس کشور که دشمن مستکبر و بی رحم آمریکا و همدستانش کمر به نابودی انقلاب و کشورمان بستهاند بسیار ارزشمند است چرا که به فرمایش رهبر معظم انقلاب رسالت ما جهاد تبیین است.
حجت الاسلام سرایی تصریح کرد: امروز دشمن در میدان از ملت ما شکست خورده و تلاش دارد از طریق فضای مجازی شکست خود را جبران کند لذا ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و انقلاب و تلاش برای حضور در میدانهای مختلف انقلاب از رسالتهای اصلی ما است.
سرهنگ پاسدار نادر ارسلانی فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم گفت: دشمن سعی دارد تفکر و اعتقادات شیعه را از بین ببرد چرا که این تفکر در راستای خط سرخ عاشورا است و در همه مراحل تقابل حق و باطل، همیشه حق و محور عاشورا پیروز است.