به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا در این مراسم گفت: در استان ما به مناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و مقاومت در چند روز گذشته برنامه‌های مهمی طراحی و اجرا شده است و برگزاری این برنامه‌ها با حضور بسیجیان در این مرحله از انقلاب اسلامی که همه جهانیان مشاهده می کنند نعمت بزرگی است.

وی افزود: اتحاد مقدس در این مقطع حساس کشور که دشمن مستکبر و بی رحم آمریکا و همدستانش کمر به نابودی انقلاب و کشورمان بسته‌اند بسیار ارزشمند است چرا که به فرمایش رهبر معظم انقلاب رسالت ما جهاد تبیین است.

حجت الاسلام سرایی تصریح کرد: امروز دشمن در میدان از ملت ما شکست خورده و تلاش دارد از طریق فضای مجازی شکست خود را جبران کند لذا ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و انقلاب و تلاش برای حضور در میدان‌های مختلف انقلاب از رسالت‌های اصلی ما است.

سرهنگ پاسدار نادر ارسلانی فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم گفت: دشمن سعی دارد تفکر و اعتقادات شیعه را از بین ببرد چرا که این تفکر در راستای خط سرخ عاشورا است و در همه مراحل تقابل حق و باطل، همیشه حق و محور عاشورا پیروز است.