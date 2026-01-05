پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان در جشنواره کشوری مالک اشتر بهعنوان مدیرکل نمونه کشور تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی خوزستان، دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج، در سالن اجتماعات ۵ آذر تهران برگزار شد بر اساس ارزیابی عملکرد یکساله اقشار مختلف بسیج، برترینهای کشوری معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان براساس ارزیابیهای صورت گرفته مبتنی بر فرایند اشراف کلی ریاست سازمان بسیج مستضعفین در عملکرد و وضعیت سال ۱۴۰۳ عنوان مدیرکل الگو (در برگزاری میزهای خدمت) در راستای ماموریتهای انقلاب و بسیج در دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج شد.