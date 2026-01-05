به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم سرافراز با اشاره به استقبال دانش آموزان دزفول از آیین معنوی اعتکاف، بیان داشت: سه هزار نفر از دانش آموزان شهرستان =در این آیین معنوی شرکت کردند.

وی اظهار کرد: ۵۵ مسجد برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف در نظر گرفته شده بود که ۱۷ مدرسه برای دانش آموزان اختصاص یافت.



سرافراز افزود: یکهزار و ۸۰۰ دانش آموز پسر و یکهزار و ۲۰۰ دانش آموز دختر در این آیین معنوی معتکف شدند.

وی ادامه داد: مشارکت دانش‌آموزان در آیین اعتکاف جلوه‌ای از علاقه‌مندی نسل نوجوان به معنویت، انس با قرآن و تقویت هویت دینی و فرهنگی است.

مدیر آموزش و پرورش دزفول: تقاضای دانش آموزان برای شرکت در این آیین معنوی ۲ برابر این تعداد بود ولی به علت فراهم نشدن مساجد، همین تعداد دانش آموز در این آیین معنوی شرکت کردند.

سرافراز ضمن قدردانی از همراهی دانش آموزان و والدین گفت: شرکت دانش‌آموزان در این آیین معنوی به صورت انفرادی، گروهی، مدرسه‌ای و خانوادگی بوده و تعدادی از نیرو‌های فرهنگی نیز در کنار دانش‌آموزان خود حضور یافتند تا تجربه‌ای مشترک از معنویت و همدلی رقم بخورد.

وی افزود: همراهی فرهنگیان، اعتکاف دانش‌آموزی را به یک حرکت جمعی و تربیتی عمیق تبدیل کرده است.

براساس اعلام کانون مساجد خوزستان یک هزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری فعال در برگزاری اعتکاف امسال همکاری دارند.

شهرستان دزفول حدود ۸۶ هزار دانش آموز دارد.