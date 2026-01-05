امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

گشت مشترک تعزیرات در کارخانه‌های تولید لبنیات

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۲۱:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
حمله آمریکا به ونزوئلا
حمله آمریکا به ونزوئلا
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
خبرهای مرتبط

فعالیت بیش از ۵۰۰ گشت تعزیرات حکومتی در بازار خوزستان

برچسب ها: گشت تعزیرات ، کارخانه لبنیات ، تخلف گرانفروشی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 