به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم حسن‌نژاد، با تأکید بر لزوم «مراقبت» برای تداوم جوجه‌ریزی در دوره پرمصرف سال، اعلام کرد که تغییر نرخ ارز «بار سنگینی بر بخش تولید ایجاد می‌کند» و نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از اختلال در تولید محصولات پروتئینی دامی است.

وی در جلسه وبیناری ارائه دستورالعمل حذف ارز ترجیحی که با حضور مدیران استانی برگزار شد، افزود که مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، «مسئله نقدینگی» است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت نهاده‌های دامی گفت: که قیمت سبوس «تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ» عرضه می‌شود و گزارشی مبنی بر کمبود آن دریافت نشده است.

حسن‌نژاد درباره قیمت نهایی مرغ در بازار به مردم اطمینان داد و افزود: مرغی که اکنون وارد بازار می‌شود با نهاده یارانه‌ای تولید شده و تا چند روز آینده نیز همین روند ادامه دارد؛ بنابراین انتظار افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد. اگر افزایش قیمت رخ دهد، تدریجی خواهد بود.

وی تأکید کرد که شرکت پشتیبانی امور دام «آمادگی ورود به خرید حمایتی را دارد» تا در صورت لزوم از افت قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین، عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ادامه خواهد یافت؛ به طوری که برای کارخانه‌های خوراک دام نیز نهاده «به صورت تنخواه در سامانه بازارگاه مشابه روال قبل انجام» خواهد شد.