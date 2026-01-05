مهار آتش کاله
آتشی که به جان کارخانه کاله آمل افتاد بود مهار شد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: وقوع آتشسوزی در واحد لبنیات شرکت کاله آمل واقع در ابتدای جاده چمستان از ساعت ۱۶ گزارش و بلافاصله گروههای آتش نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
حسینعلی محمدی با بیان اینکه آتش اکنون مهار است، افزود: آتش کنترل شده است و جای نگرانی وجود ندارد.
او ادامه داد: عملیات اطفای حریق در کاله با حضور ۴۰ دستگاه ماشین آلات آتش نشانی از شهرهای مختلف و چندین تانکر آبرسانی انجام شد
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با دستور استاندار مازندران ادوات اطفای حریق از شهرداریهای استان به محل حادثه اعزام شدند
حسینعلی محمدی افزود: به دلیل وجود چربی در انبار پنیر و مخزن آمونیاک لازم بود از همه امکانات برای مهار آتش استفاده شود
او با بیان اینکه آتش اکنون مهار شد و ماموران در حال لکه گیری هستند، ادامه داد: ارزیابی میزان خسارت بعد از گزارش نهایی اعلام میشود
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: برای مهار آتش هماهنگی برای پرواز هواپیمای ایلیوشن انجام شده بود اما به دلیل مهار آتش، نیازی به پرواز هواپیما نبود.