او ادامه داد: عملیات اطفای حریق در کاله با حضور ۴۰ دستگاه ماشین آلات آتش نشانی از شهر‌های مختلف و چندین تانکر آبرسانی انجام شد





مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با دستور استاندار مازندران ادوات اطفای حریق از شهرداری‌های استان به محل حادثه اعزام شدند

حسینعلی محمدی افزود: به دلیل وجود چربی در انبار پنیر و مخزن آمونیاک لازم بود از همه امکانات برای مهار آتش استفاده شود

او با بیان اینکه آتش اکنون مهار شد و ماموران در حال لکه گیری هستند، ادامه داد: ارزیابی میزان خسارت بعد از گزارش نهایی اعلام می‌شود



مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: برای مهار آتش هماهنگی برای پرواز هواپیمای ایلیوشن انجام شده بود اما به دلیل مهار آتش، نیازی به پرواز هواپیما نبود.

حسینعلی محمدی با بیان اینکه آتش اکنون مهار است، افزود: آتش کنترل شده است و جای نگرانی وجود ندارد.