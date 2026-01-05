به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی مراسمی با حضور عشایر استاندر شهرستان باوی برگزار شد.

عشایر عرب و بختیاری و لر و همه ایرانی تبار‌ها به داشتن اسطوره مقاومت ایران، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتخار می‌کنند.

آنها می‌گفتند خوزستانی‌ها از هر طایفه و با هر گویش و زبان و قومیتی مقام معظم رهبری تنها نمیگذاریم و همیشه و تا آخر قطره خون خود، پشتیبان ولایت و رهبری هستیم تا ان شاءالله پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب الامر و الزمان، حضرت مهدی (عج) برسانیم.