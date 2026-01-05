کارخانه سیم تایر خودرو دره‌شهر با تولید سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن سیم تایر خودرو، نقش مهمی در تأمین نیاز صنعت لاستیک کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ کارخانه سیم تایر خودرو دره‌شهر سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن سیم مفتول تولید می‌شود که توانایی تأمین نیاز حدود ۸۰ درصد از کارخانجات لاستیک‌سازی کشور را دارد.

این واحد تولیدی به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین خط کامل تولید این محصول در خاورمیانه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۶۰ نفر، از خروج سالانه حدود ۱۴ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است.

سیم تایر خودرو به‌عنوان یکی از محصولات اولیه و راهبردی صنعت لاستیک‌سازی کشور، امروز با همت جوانان بومی استان بومی‌سازی شده است این مجموعه با تنوع در تولید انواع سیم تایر خودرو، گام مهمی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات لاستیک‌سازی کشور برداشته است.