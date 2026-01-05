مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شناسایی و تعویض ۱۹ هزار و ۶۵۸ کنتور فرسوده و خراب در سطح این شهرستان در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی بیان کرد: تامین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و با فشار مطلوب از مهمترین رسالت‌های شرکت آب و فاضلاب است که در این زمینه باید به نظم و کیفیت حوزه‌های مختلف آبرسانی توجه ویژه‌ای داشت.

وی افزود: کنتور‌های فرسوده و خراب از مهمترین دلایل هدر رفت آب هستند که در میزان دقیق مصرف آب و صدور قبوض نیز اثرگذارند به همین سبب شناسایی و تعویض این کنتور‌ها بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز اظهار داشت: میزان آب تولید شده در شبانه‌روز و میزان مصرف بر اساس کنتور‌های آب، نمایانگر هزینه و درآمد شرکت به شمار می‌رود لذا در این خصوص کلیه مراحل باید با نظم و دقت بالا صورت گیرد و تعویض کنتور‌های فرسوده دقیقا در همین راستا انجام می‌شود.

عبیداوی تصریح کرد: تعویض کنتور‌های فرسوده از جمله برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب و فاضلاب اهواز به شمار می‌رود، زیرا کنتور‌های قدیمی به دلیل استهلاک، رسوب‌گرفتگی و کاهش دقت، قادر به ثبت صحیح میزان مصرف نیستند و این موضوع می‌تواند به نارضایتی مشترکان و افزایش آب بدون درآمد منجر شود.

وی می‌گوید: روند شناسایی و تعویض کنتور‌های فرسوده توسط معاونت مشترکین به صورت مستمر و تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.