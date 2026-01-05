تعداد یوز‌های شناسایی شده در طبیعت ایران به ۲۷ قلاده رسید؛ این خبر امید تازه برای نجات یوزپلنگ آسیایی است.

مدیر طرح حفاظت از یوز آسیایی در مصاحبه با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبرگفت:پیش از این ۱۷ قلاده یوز در زیستگاه‌های طبیعی ایران شناسایی شده بود که حالا بعد از ۶ ماه پایش، ۱۰ قلاده دیگر به فهرست یوز‌های شناسنامه دار ایران اضافه شده است.

باقر نظامی افزود: ۵ قلاده ماده هم در سایت تکثیر است که ۳ ماده و یک نر از این تعداد آماده جفت گیری می‌باشند.

در مرکز تکثیر هم ۶ یوز در اسارت زندگی می‌کنند. یوز ایرانی تنها بازمانده از نسل یوز پلنگ آسیایی ست که در فهرست قرمز گونه‌های در خطر انقراض جهان قرار دارد.