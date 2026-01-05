پخش زنده
استاندار خراسان شمالی، در بازدید از مجموعه ورزشی علیدخت که قرار است میزبان مسابقات قهرمانی جهانی کوراش باشد، از اجرای اقدامات زیرساختی و عمرانی این مجموعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری، با اشاره به انجام فضاسازی محوطه، افزایش روشنایی و اجرای آسفالت تأکید کرد: این اقدامات صرفاً برای برگزاری مسابقات نیست، بلکه ورزشکاران خود استان برای ما ارزشمند هستند و هدف، ایجاد محیطی شایسته و ماندگار برای آنان است.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه برقراری نظم و انضباط در مجموعههای ورزشی ضروری است، گفت: هدفگذاری ما ایجاد یک محیط ورزشی فاخر برای ورزشکاران استان است و در این مسیر، کیفیت اقدامات اهمیت بالایی دارد؛ دقت نباید فدای سرعت شود.
نوری همچنین تمامی اقدامات باید با رعایت پروتکلهای بینالمللی انجام شود و از هرگونه کار سلیقهای و غیر استاندارد پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی جهانی کوراش نشان از قابلیتهای استان است، بنابراین باید اقدامات ماندگاری انجام شود تا در صورت میزبانی سایر رشتههای ورزشی در آینده، دغدغهای از نظر زیرساختی وجود نداشته باشد.