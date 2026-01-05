پخش زنده
نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف قزوین با حضور ۳۵ مشارکتکننده از ۱۲ استان کشور، بستری برای نمایش تنوع سبکها، نقوش و تکنیکهای قالیبافی در مناطق مختلف ایران فراهم کرده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرش ایرانی بهعنوان یکی از شناختهشدهترین نمادهای فرهنگی ایران در سطح جهانی، جایگاه ویژهای در تاریخ هنر و صنایعدستی جهان دارد. در همین راستا، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف قزوین با هدف معرفی ظرفیتها و خاستگاه اصیل این هنر ماندگار برگزار میشود.
این نمایشگاه با حضور ۳۵ مشارکتکننده از ۱۲ استان کشور، بستری برای نمایش تنوع سبکها، نقوش و تکنیکهای قالیبافی در مناطق مختلف ایران فراهم کرده است؛ تنوعی که موجب شده فرش دستباف ایرانی بهعنوان یک برند فرهنگی در سطح بینالمللی شناخته شود.
نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف از ۱۵ تا ۱۹ دیماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین برگزار میشود و فرصتی مناسب برای فعالان این حوزه، هنرمندان، پژوهشگران و علاقهمندان فراهم میآورد تا از نزدیک با پیشینه، ارزش و جایگاه جهانی فرش دستباف ایرانی آشنا شوند.
هدف از برگزاری این رویداد، علاوه بر معرفی آثار فاخر و حمایت از تولیدکنندگان، تأکید بر نقش فرش دستباف در حفظ هویت فرهنگی ایران و تقویت جایگاه آن در تعاملات فرهنگی و اقتصادی ملی و بینالمللی است.
ساعت بازدید این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۵ تاالی ۲۱ می باشد.