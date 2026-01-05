به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرش ایرانی به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای فرهنگی ایران در سطح جهانی، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ هنر و صنایع‌دستی جهان دارد. در همین راستا، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف قزوین با هدف معرفی ظرفیت‌ها و خاستگاه اصیل این هنر ماندگار برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با حضور ۳۵ مشارکت‌کننده از ۱۲ استان کشور، بستری برای نمایش تنوع سبک‌ها، نقوش و تکنیک‌های قالیبافی در مناطق مختلف ایران فراهم کرده است؛ تنوعی که موجب شده فرش دستباف ایرانی به‌عنوان یک برند فرهنگی در سطح بین‌المللی شناخته شود.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف از ۱۵ تا ۱۹ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای فعالان این حوزه، هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا از نزدیک با پیشینه، ارزش و جایگاه جهانی فرش دستباف ایرانی آشنا شوند.

هدف از برگزاری این رویداد، علاوه بر معرفی آثار فاخر و حمایت از تولیدکنندگان، تأکید بر نقش فرش دستباف در حفظ هویت فرهنگی ایران و تقویت جایگاه آن در تعاملات فرهنگی و اقتصادی ملی و بین‌المللی است.

ساعت بازدید این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۵ تاالی ۲۱ می باشد.



