مدیرکل و جمعی از کارکنان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با حضور در گلزار شهدای روستای شهیددانشی آبمورد، به مقام والای شهید مرزبان رحیم مجیدی‌مهر ادای احترام کرد.

ادای احترام مدیرکل و جمعی از کارکنان آموزش و پرورش استان به مقام شهید مرزبان رحیم مجیدی‌مهر

ادای احترام مدیرکل و جمعی از کارکنان آموزش و پرورش استان به مقام شهید مرزبان رحیم مجیدی‌مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در مسجد شهید دانشی روستای آبمورد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را سرمایه‌های ماندگار عزت، استقلال و هویت ملی دانست.

رضایی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و فداکاری شهداست، اظهار کرد: شهید مرزبان رحیم مجیدی‌مهر در شرایط سخت، بوران شدید و سرمای طاقت‌فرسای شهرستان بانه، جان خود را فدای صیانت از مرز‌های ایران اسلامی کرد تا امروز دانش‌آموزان ما در فضایی امن و آرام به تحصیل علم بپردازند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان افزود: استمرار راه شهدا در گرو تربیت نسلی آگاه، مؤمن و متعهد است و فرهنگیان به‌عنوان پیشگامان این عرصه، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل آینده دارند.

وی با تأکید بر نقش الگوساز شهدا در نظام تعلیم و تربیت گفت: امروز وظیفه آموزش و پرورش، تبیین سیره شهدا و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی در میان دانش‌آموزان است.

رضایی با بیان اینکه ما در آموزش و پرورش تکریم خانواده‌های شهدا را وظیفه خود می‌دانیم بیان کرد: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

همسر شهید رحیم مجیدی مهر از حضور مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و فرهنگیان تشکر و قدردانی کرد.