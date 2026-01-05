پخش زنده
معاون اقتصادی استاندار قزوین از تشکیل قرارگاههای اقتصادی شهرستانی و ایجاد «رصدخانه تورم» در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صفی خانی معاون استاندار در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: هدف اصلی از تشکیل قرارگاههای اقتصادی، مدیریت تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر معیشت و مهار رشد تورم است که در قزوین بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است.
وی، اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را «تصمیمی درست و بهموقع» خواند که با هدف شفافسازی، خروج از رانت و فساد و حمایت از تولید توسط کلیت نظام اتخاذ شده است.
معاون اقتصادی استاندار گفت: این تصمیم حیاتیترین اقدام دولت برای مهار تورم و برنامهریزی جدی برای معیشت مردم بوده است.
صفی خانی با اشاره به مصوبه آییننامه تضمین امنیت غذایی و معیشت خانوار، اعلام کرد که این آییننامه دارای چهار محور اصلی است که شامل حمایت از معیشت خانوار (از طریق کالابرگ) و همچنین تأمین منابع، اجرا و نظارت بر طرح است.
در ارتباط با یارانهها، معاون استاندار تأیید کرد: یارانه نقدی یک میلیون تومانی به تمامی اقشار جامعه تعلق میگیرد و این حمایت معیشتی به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود تا قدرت خرید با افزایش قیمتها حفظ شود.
معاون اقتصادی استاندار اطمینان داد که با اجرای این طرح، مشکل تأمین کالا و مواد اولیه تولید (مانند مرغ، روغن و کالاهای وابسته به واردات) برطرف خواهد شد، زیرا گلوگاههای ارزی برطرف شده است.
وی در خصوص نگرانیهای مطرح شده درباره کمبود برخی اقلام با ارز ترجیحی قبلی، به اقدامات ویژه در استان قزوین اشاره کرد.
صفی خانی همچنین افزود: قرارگاه اقتصادی استان بلافاصله پس از تصمیمات ملی تشکیل شده و به تمام فرمانداریها ابلاغ شده است تا قرارگاههای شهرستانی نیز شکل بگیرند.
وی ادامه داد: مهمترین اقدام در این قرارگاهها، ایجاد رصدخانه تورم با مشارکت سازمان مدیریت برنامهریزی، امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط است. کارشناسان موظفند هفتگی اطلاعات گروههای کالایی را بررسی و تحلیل کرده و راهکار اجرایی ارائه دهند.
معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد: برای شفافسازی و کنترل فرایند تولید، به ویژه در کالاهای اساسی مانند مرغ، سامانههای موجود (از جمله سامانه جامع انبارها) یکپارچه شده و از ابزارهای نوین برای رصد تولید و موجودی انبارها استفاده میشود تا بحث احتکار بهطور کامل حل شود.
صفی خانی اذعان کرد: یکی از وظایف اصلی حوزه نظارت، شناسایی و حذف واسطههای غیرضروری در زنجیره توزیع کالاهای اساسی است.
معاون استاندار تصریح کرد : در حال حاضر حدود۴۰ درصد تولیدکنندگان مرغ استان در سامانههای جدید تحت رصد قرار گرفتهاند و هدف نهایی، شفافسازی کامل تورم استانی و اجرای راهکارهای عملیاتی است.
حذف واسطه، کلید کنترل تورم: جزئیات طرح توزیع مستقیم کالاهای اساسی در قزوین
معاون اقتصادی استاندار قزوین در جلسهای با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار، اعلام کرد که مهمترین استراتژی برای کنترل تورم، حذف واسطههای غیرضروری و تضمین توزیع مستقیم اقلام اساسی به دست مصرفکننده نهایی است. این سیاست در قالب اجرای طرح «بازارچههای از مزرعه تا سفره» با همکاری شهرداریها و همچنین عملیاتیسازی توزیع تنظیمشده گوشت دنبال میشود.
تمرکز بر گوشت تنظیمشده با کاهش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی
معاون استاندار با اشاره به وضعیت تولید در استان، بیان کرد: «استان قزوین در حوزه تولید گوشت مازاد بر نیاز است و این پتانسیل را داریم تا زنجیره توزیع را به شکلی تنظیم کنیم که قیمت نهایی برای مصرفکننده کاهش یابد.» در همین راستا، اداره کل دامپزشکی موظف شده است تا اتحادیه دامداران را مستقیماً به کشتارگاههای منتخب استان (مانند دشت بره و زیاران) لینک دهد تا گوشت با نظارت مستقیم و به صورت بستهبندی شده با قیمتی ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از نرخ مصوب عرضه شود.
علاوه بر این، برای جلوگیری از نوسانات و شفافسازی بازار، ایجاد «رصدخانه کنترل تورم» در دستور کار قرار گرفته تا اطلاعات پراکنده حذف و نظارت به صورت لحظهای اعمال شود.
کالابرگ الکترونیکی: پوشش کامل دهکها با اعتبار یک میلیون تومانی
در جبهه حمایتهای معیشتی، طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک ابزار حمایتی جدید معرفی شد که برخلاف یارانههای پیشین، همه مردم در همه دهکها را تحت پوشش قرار میدهد. بر اساس این طرح، به ازای هر نفر، ماهیانه یک میلیون تومان اعتبار مصرفی در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی تأکید کرد : این اعتبار، مجزا از یارانه نقدی دهکهای پایین (حدود ۶۰۰ هزار تومان) است و هدف اصلی آن تضمین اعمال ارز ترجیحی تا آخرین حلقه مصرف است.
وی گفت: فرمانداران سراسر استان مکلف شدند تا گزارشهای هفتگی مبنی بر حضور میدانی و میزان اطلاعرسانی در خصوص این طرح را ارائه دهند. همچنین، پیگیری دسترسی روستاییان به فروشگاههای دارای قابلیت استفاده از کالابرگ بر عهده اداره کل کار و امور اجتماعی گذاشته شد.
در مورد سؤالات پیرامون جزئیات شارژ اعتبار و امکان ذخیره کردن کردن مابقی اعتبار، معاون استاندار اعلام کرد که اطلاعات دقیق در این زمینه باید توسط آقای انتظاری، مدیرکل کار و امور اجتماعی، ارائه شود.
پایداری تولید در قزوین با وجود چالشهای ملی
وی در بخش دیگری از سخنان، به وضعیت تولیدات اساسی اشاره و بیان کرد: با وجود مشکل سراسری در تأمین نهادههای دامی که منجر به کاهش ۳۰ درصدی جوجهریزی در سطح کشور شده بود، به دلیل پیگیریهای متعدد در سطوح ملی (با دخالت وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی)، استان قزوین توانسته است ثبات تولید خود را حفظ کند و تنها کاهش جزئی و موقتی را تجربه کرده است.
وی همچنین از توزیع سریع ۲۶ تن روغن مایع با قیمت تنظیم بازار در پی زمزمههای کمبود خبر داد.
معاون استاندار گفت:از منظر نظارتی، ساختار کارگروههای ملی و استانی بهطور پیوسته بر فرآیند نظارت دارند و مقرر شده است که اولین جلسه ملی کارگروه کنترل تورم فردا ساعت ۱۴ برگزار شده و جلسات استانی به صورت هفتگی ادامه یابد.